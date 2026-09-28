Ana Brnabic átvette az államfői feladatokat Szerbiában

Ana Brnabic szerb házelnök hétfőn átvette az államfői feladatokat Aleksandar Vucictól, aki vasárnap este mondott le hivataláról.

Ana Brnabic az első szerbiai politikus, aki pályafutása során a három legmagasabb közjogi tisztséget – a miniszterelnöki, a parlamenti elnöki és az államfői posztot – is betöltötte.

A parlament elnöke az új köztársasági elnök megválasztásáig, az alkotmány értelmében legfeljebb három hónapig látja el az államfői teendőket. Az elnökválasztás kiírása szintén a házelnök feladata.

Aleksandar Vucic a lemondását azzal indokolta, hogy egyszerű állampolgárként kíván részt venni az október 25-re kiírt előrehozott parlamenti választás kampányában. A Szerb Haladó Párt miniszterelnök-jelöltjeként a kormány élére szeretne visszatérni.

Aleksandar Vucic 2017 óta volt Szerbia köztársasági elnöke, 2022-ben újraválasztották.

Nyitókép forrása: cordmagazine.com

MTI

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