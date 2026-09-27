Budanov: ukán–amerikai–orosz tárgyalás várható októberben

Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország háromoldalú találkozót tervez októberben, amelyen többek között az energetikai infrastruktúrát érő támadások csökkentéséről és a hajózás biztonságáról egyeztethetnek. Erről Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője beszélt.

Budanov szerint a tervezett tárgyalásokon számos technikai és biztonsági kérdést kell megvitatni. A megbeszélések egyik fontos témája az energetikai létesítmények elleni támadások mérséklése lehet, emellett a hajózás biztonságáról és a háború lezárásával kapcsolatos kérdésekről is szó eshet.

Budanov emellett arról is beszélt, hogy Ukrajna a következő hónapokban tömegesen alkalmazhatja az elfogó drónokat.

Elmondása szerint az ilyen eszközök prototípusait már harci körülmények között tesztelik, és egyes esetekben orosz drónok megsemmisítésére is használják. A következő feladat a gyártás és az alkalmazás felfuttatása.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint közben Oroszország külpolitikai retorikája egyre agresszívebbé válik. Budanov úgy látja, hogy Moszkva fenyegetései már nem kizárólag Ukrajnára irányulnak, hanem más nyugati országokat is érintenek. Véleménye szerint az Oroszországnak tett engedmények további követelésekhez vezethetnek.

Kárpátalja.ma

Forras: ua.news

Nyitókép: korábbi felvétel, gur.gov.ua

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