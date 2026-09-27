Elfogták a kárpátaljai droghálózat bujkáló vezetőjét Munkácson

Elfogta a rendőrség egy Munkácson működő kábítószer-kereskedő bűnszervezet feltételezett fő szervezőjét, aki hosszabb ideje bujkált a nyomozóhatóságok elől.

A 41 éves férfi egy munkácsi magánbiztonsági cég tulajdonosa. A nyomozás adatai szerint ő irányította azt a bűnszervezetet, amely metanfetamint értékesített Munkácson és a környező településeken. A férfi rövid időre visszatért lakóhelyére, ahol a rendőrök azonnal elfogták.

A hatóságok korábban a „Rubikon” fedőnevű különleges akció keretében leplezték le a csoportot.

A rendőrség több mint egy éven keresztül dokumentálta a bűnszervezet tevékenységét, és csaknem 2,3 kilogramm pszichotróp anyag értékesítését tárta fel.

A nyomozás során 60 engedélyezett házkutatást tartottak. Ezek során kábítószereket, fegyvereket, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, szervereket, videórögzítőket, feljegyzéseket és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. Emellett 14 járművet is lefoglaltak.

A bűnszervezet négy tagját korábban őrizetbe vették, további két gyanúsított azonban továbbra is bujkál a nyomozóhatóságok elől.

A most elfogott férfit különösen nagy mennyiségű kábítószer értékesítésével összefüggésben gyanúsítják. A bíróság a férfit letartóztatásba helyezte, óvadék ellenében sem szabadulhat.

Az ügyben folyik a nyomozás.

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