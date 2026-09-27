Wadephul: Oroszország nem áll készen konstruktív tárgyalásokra

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint Oroszország jelenleg nem mutat készséget arra, hogy konstruktív tárgyalásokat folytasson az ukrajnai háború lezárásáról. A politikus ezt azt követően jelentette ki, hogy szeptember 26-án New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján mintegy húszperces megbeszélést folytatott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval.

Ez volt a német és az orosz külügyminiszter első kétoldalú találkozója a teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete óta. Wadephul elmondása szerint a megbeszélésre több ország képviselőinek közvetítését követően került sor, akik arról tájékoztatták, hogy Moszkva kész lehet a párbeszédre.

A tárgyaláson elsősorban az ukrajnai háború következményeiről, valamint az ukrán és orosz gabona fekete-tengeri exportjáról volt szó.

Wadephul külön kiemelte az élelmiszer-szállítások jelentőségét az olyan importfüggő országok számára, mint Egyiptom. A német külügyminiszter emellett szóba hozta a lipcsei/halle-i repülőtéren történt drónincidenst is, amelyért a német kormány Oroszországot teszi felelőssé. Moszkva ezt a felelősséget nem ismeri el.

Wadephul szerint Németország továbbra is kész a diplomáciai párbeszédre, ugyanakkor úgy látja, hogy Oroszország jelenleg nem hajlandó konstruktív tárgyalási pozíciót felvenni. A német külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a diplomáciának akkor is működnie kell, amikor a felek között alapvető nézetkülönbségek vannak.

Lavrov sem számolt be előrelépésről

Szergej Lavrov a találkozót követően nem számolt be előrelépésről. Az orosz külügyminiszter szerint német kollégája nem mondott számára újat Berlin korábbi nyilvános álláspontjához képest.

A találkozó ugyanakkor nem jelentett irányváltást a német kormány Ukrajnával kapcsolatos politikájában. Wadephul szerint Berlin továbbra is támogatja Ukrajnát, miközben a diplomáciai kapcsolat fenntartását is szükségesnek tartja.

Kárpátalja.ma

Forrás: thepublic.info

Nyitókép: korábbi felvétel. UNIAN/ Віктор Ковальчук

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