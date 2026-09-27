Négy gyors stresszcsökkentő gyakorlat

A stressz csökkentése nem feltétlenül igényel hosszú meditációt: egy-egy mikrogyakorlat akár 20-30 másodperc alatt is megnyugtathat.

Mindannyiunkat érnek stresszes helyzetek, ami nem is feltétlenül baj. Az állandó feszültséget viszont csökkenteni kell, mivel annak hosszú távon komoly egészségügyi kockázata van. Ehhez nem kell feltétlenül órákig tartó meditáció vagy 50 hossz úszás: a BBC által bemutatott egyszerű mikrogyakorlatok is segíthetnek a feszültség oldásában.

Stressz csökkentése – akár fél perc is elég lehet

A modern énidős trendek között akadnak olyanok, amelyek hosszabb időt és komoly elköteleződést igényelnek. A mikrogyakorlatok ezzel szemben éppen arra építenek, hogy néhány másodperc is számíthat, ha stresszcsökkentésről van szó. Ezeket könnyű beilleszteni a mindennapokba, akár munka közben vagy két teendő között is.

Nevetés, akár ok nélkül is

A nevetőjóga elsőre furcsának tűnhet, hiszen a gyakorlat lényege, hogy szándékosan kezdünk el nevetni, anélkül, hogy előtte valami vicces történt volna. Ez a műnevetés azonban idővel az esetek többségében valódi nevetéssé válik.

Vegyen néhány mély levegőt, majd kezdjen el halkan nevetni, például „hi-hi-hi, ha-ha-ha” hangokkal. Ha van hozzá társa, úgy könnyebb lehet belelendülni.

A nevetés nemcsak a stressz csökkentésében segíthet, hanem kedvezően hathat a vérnyomásra és a légzésre, javíthatja a fájdalomtűrést, sőt az immunrendszer működését is támogathatja.

Néhány másodperc nyújtás is jól jöhet

A hosszú órákon át tartó ülés könnyen merevvé teheti a nyakat, a vállakat és a hátat. Ilyenkor akár már egy 15-30 másodpercnyi nyújtás is javíthatja a produktivitást, ha rendszeresen megszakítjuk vele a hosszú ülést, ráadásul a közérzetet is javítja.

Kulcsolja össze a kezeit a hátad mögött, belégzéskor nyújtsa lefelé a karjait, és óvatosan emelje meg a mellkasát, majd kilégzéskor lazítson!

Három lassú, mély levegő is számít

Ha feszültséget érez, az egyik legegyszerűbb módszer, ha néhány pillanatra tudatosan lelassítja a légzését. A lassú, mély levegővétel aktiválhatja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a szervezet nyugalmi állapotához kapcsolódik.

Üljön kényelmesen, majd nagyjából 10 másodperces, lassú légvételekkel lélegezzen úgy, hogy a kilégzés hosszabb legyen a belégzésnél!

Az érintés is rengeteget segíthet

Nemcsak mások érintése lehet megnyugtató: egy egyszerű önnyugtató gyakorlat során a saját kezeit is használhatja erre.

Tegye tenyerét a mellkasára vagy a hasára, és közben próbáljon együttérző, kedves gondolatokat megfogalmazni önmagával kapcsolatban!

A BBC által idézett kutatásban már 20 másodpercnyi ilyen gyakorlat után alacsonyabb kortizolszintet mértek a résztvevőknél a kontrollcsoporthoz képest.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Getty Images

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