Moszkvába utazik Matteo Zuppi bíboros

Moszkvában készül az ukrajnai rendezésről tárgyalni Matteo Zuppi bíboros, XIV. Leó pápa különmegbízottja, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) elnöke.

Ezt maga Zuppi jelentette be a sajtónak. Közölte, hogy vasárnap utazik az orosz fővárosba, ahol hétfőtől szerdáig folytat majd tárgyalásokat. Elmondta, hogy a moszkvai látogatás része annak a humanitárius küldetésnek, amellyel először Ferenc pápa bízta meg, majd XIV. Leó is megerősítette.

A prelátus kifejezte reményét,hogy a válságot a tárgyalóasztalnál sikerül rendezni, és úgy vélekedett, hogy Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikán Államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős titkára közelmúltbeli oroszországi látogatása iránymutatásul szolgál a nemzetközi közösség számára.

Gallagher, a Szentszék „külügyminisztere” augusztus végén járt Moszkvában, ahol Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Jurij Usakovval, az orosz elnök külügyi tanácsadójával tárgyalt. XIV. Leó pápa korábban kijelentette, hogy fájdalommal és aggodalommal követi az oroszországi és ukrán civilek haláláról szóló híreket. Felhívta a feleket, hogy térjenek vissza a diplomáciához és a párbeszédhez.

Forrás: MTI

Nyitókép: thedialog.org

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