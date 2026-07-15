Matteo Zuppi bíboros Kijevben kért oltalmat Ukrajnára

Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar (Cei) elnöke a kijevi Szent Mihály-székesegyház előtti téren áldást és védelmet kért Ukrajna számára – jelentette a Vatican News hírportál szerdán.

Zuppi bíboros azokon az eseményeken vett részt, amelyek az ukrán államiság és Volodimir nagyfejedelem emléknapján zajlottak.

A bíboros, akit Ferenc pápa az ukrajnai háború második évében, 2023 júniusában békeközvetítőnek nevezett ki, imádságot mondott ukrán nyelven, amellyel áldást és védelmet kért az ország számára.

„Két napja tartózkodik Ukrajnában, és már megtanult ukránul” – kommentálta Andrij Juras, a Szentszéknél akkreditált ukrajnai nagykövet, aki Matteo Zuppit végigkíséri négy napos látogatásán.

A Vatican News beszámolója szerint a bíboros, aki egyben az olasz püspöki kar elnöke és Bologna érseke, Lemberg térségében a Zahid-1 fogolytáborba látogatott kedden, ahol orosz hadifoglyokat tartanak fogva.

A L’Avvenire az olasz püspöki kar napilapja tudósításában azt írta, a tábor foglyai 53 országból származnak, nem csak oroszok, hanem fehéroroszok, észak-koreaiak, kongóiak, peruiak, nigériaiak, Fülöp-szigetiek is vannak közöttük.

A bíborost az apostoli nuncius, Visvaldas Kulbokas kísérte.

A foglyoknak Matteo néven bemutatkozott bíboros annak a Szűz Mária-ikonnak a fényképét vitte ajándékba, amelynél a római Santa Maria Maggiore-bazilikában Ferenc pápa gyakran imádkozott, valamint a XIV. Leó pápa küldte kulcstartót. A kulcstartó a reményt képviseli, hogy „minél előbb visszataláljatok a hazátokba vezető útra, mindennek vége legyen, és új életet tudjatok kezdeni„

– mondta.

Zuppi bíboros második alkalommal járt Ukrajnában: első útja 2023 júniusában Kijevbe vezetett, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadta, majd az azt követő hónapokban Matteo Zuppi Moszkvában, Washingtonban és Pekingben egyeztetett.

A Vatikán korábban nyilvánosságra hozta, hogy közvetített az utóbbi évek ukrán-orosz fogolycseréiben, és aktív szerepet vállalt az Ukrajnából Oroszországba hurcolt gyerekek hazatérésének elősegítésében is.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Ukrán Elnöki Hivatal

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