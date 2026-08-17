A Técsői járásban találtak rá az eltűnt ungvári tinédzserre

Megtalálták azt a 14 éves lányt, akinek eltűnését augusztus 16-án jelentették be Ungváron – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A kiskorúra a Técsői járásban, 15 éves barátja lakóhelyén találtak rá.

A lány még augusztus 15-én reggel távozott otthonról, és csaknem egy napon keresztül keresték.

A rendőrség köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a keresésben, megosztották az eltűnéséről szóló információkat, jelezték a lány feltételezett tartózkodási helyét, illetve segítették a hatóságok munkáját.

Jelenleg a fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrségi munkatársak a családokkal dolgoznak. A lány szüleit a gyermek nevelésével kapcsolatos szülői kötelezettségek nem megfelelő teljesítése miatt felelősségre vonják.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →