Eltűnt egy 14 éves lány Ungváron

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a 14 éves Szonja Ljubar felkutatásához, akinek eltűnését augusztus 16-án jelentették be a megyeszékhelyen.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a fiatal lány néhány napot a nagymamájánál töltött, majd augusztus 15-én reggel elhagyta a házat, és azóta nem tért vissza.

Eltűnésekor világos farmer rövidnadrágot és fekete, pántos felsőt viselt. Ismertetőjegyei: világos haj, magas termet, valamint egy anyajegy a nyakán.

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik információval rendelkeznek a lány hollétéről, hogy haladéktalanul jelezzék azt a 102-es segélyhívó számon. A hatóságok szerint minden, akár jelentéktelennek tűnő információ is segítséget jelenthet a keresésben.

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Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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