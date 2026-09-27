A lábak vénái kulcsszerepet játszanak a vérkeringésben, mégis kevesen foglalkoznak velük, amíg nem jelentkeznek kellemetlen tünetek. Lássuk, mit tehetünk a baj megelőzéséért.

A vénák feladata, hogy az oxigénszegény vért visszaszállítsák a szívhez, ahol az újra megtelik oxigénnel. Ha azonban a vénák működése romlik, akkor vérpangás, lábdagadás, visszértágulat vagy akár vérrög is kialakulhat.

Mit tehetünk a vénák egészségéért?

A vér szívhez való visszajuttatása a lábból nagyobb kihívást jelent, mint a test felé történő pumpálása, hiszen a vénáknak a gravitáció ellen kell dolgozniuk. Ebben a vénabillentyűk és a lábszár izmai segítenek.

A vádli izmait gyakran „második szívként” is emlegetik, mert összehúzódásukkal felfelé pumpálják a vért a vénákban. Ezen izmok aktiválása és a vénák optimális működésének támogatása érdekében az egyik legjobb mozgásformának a sétát tartják a szakértők – derült ki a Health magazin cikkéből. A kutatások szerint már napi 10 perc tempós séta is hozzájárulhat a jobb vérkeringéshez és a vénák egészségének megőrzéséhez.

Miben segít a séta?

A rendszeres gyaloglás fokozza a vérkeringést, csökkentheti a lábfájdalmat és -duzzanatot, valamint támogatja a szív és az érrendszer egészségét. További előnye, hogy alacsony terhelésű mozgás, így a futásnál jóval kíméletesebb az ízületekhez, és a legtöbb ember számára könnyen beilleszthető a mindennapokba.

A rendszeres séta mindenkinek ajánlható, de különösen fontos lehet azok számára, akik:

idősebbek,

túlsúllyal élnek,

sokat ülnek vagy állnak napközben,

szívbetegségben szenvednek,

visszértágulatra hajlamosak vagy már érintettek.

Várandósság alatt is kiemelten fontos a mozgás, mert a növekvő magzat fokozott nyomást gyakorolhat a vénákra, ami lassíthatja a véráramlást.

Forrás: hazipatika.com

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