Motorkerékpár gázolt el egy rollerező kisfiút Perecseny környékén

Közlekedési baleset történt a Perecsenyi kistérségben: egy motorkerékpár elütött egy rolleren közlekedő 8 éves kisfiút. A balesethez mentőt riasztottak.

A helyszínre érkező mentősök a gyermeknél lábsérülést, valamint mellkasi horzsolásokat állapítottak meg.

A kisfiút édesanyja kíséretében a perecsenyi kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is intézkedtek. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakapattya

Nyitókép: illusztráció

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