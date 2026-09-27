Motorkerékpár gázolt el egy rollerező kisfiút Perecseny környékén
Közlekedési baleset történt a Perecsenyi kistérségben: egy motorkerékpár elütött egy rolleren közlekedő 8 éves kisfiút. A balesethez mentőt riasztottak.
A helyszínre érkező mentősök a gyermeknél lábsérülést, valamint mellkasi horzsolásokat állapítottak meg.
A kisfiút édesanyja kíséretében a perecsenyi kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.
A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is intézkedtek. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.
Forrás: Facebook/103 Zakapattya
Nyitókép: illusztráció
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