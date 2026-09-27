Élettársának megölésével gyanúsítanak egy férfit Ilosván

Őrizetbe vettek egy 43 éves férfit a huszti járási Ilosván, akit élettársának megölésével gyanúsítanak – közölte a kárpátaljai rendőrség.

A hatóságokat maga a 43 éves férfi értesítette 55 éves élettársa haláláról szombat este. A helyszínre kiérkező nyomozók megállapították, hogy a pár között nem sokkal korábban, vélhetően ittas állapotban, egy konfliktus miatt vita alakult ki.

Az előzetes adatok szerint a férfi a veszekedés során többször megütötte az asszonyt a fején, az arcán és a mellkasán. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A halál pontos okának megállapítása érdekében igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el. A nyomozók és a helyszínelők több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.

A 43 éves férfit a rendőrök előzetes letartóztatásban helyezték. Tájékoztatásuk szerint a férfi katona, aki engedély nélkül hagyta el szolgálati helyét.

Az ügyben szándékos emberölés gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás továbbra is tart.

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