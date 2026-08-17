Rátámadtak két ukrán gyermekre Lengyelországban

Két ukrán gyermek vált támadás áldozatává a lengyelországi Bydgoszczban, feltehetően azért, mert ukránul beszéltek egymással. Az esetről Ukrajna gdanski főkonzulátusa számolt be.

A megtámadottak egy 14 éves lány és 12 éves öccse. Az incidens a bydgoszczi vasútállomás közelében található parkban történt.

A beszámoló szerint egy felnőtt férfi és egy nő előbb trágár szavakkal illette, majd megfenyegette a gyerekeket, később pedig fizikailag is bántalmazták őket.

„Kicsavarták a gyermek karját, összetörték a játékdrónt, majd annak darabjait a fiúhoz vágták, és megsebezték” – közölte a főkonzulátus.

A gyermekek testi épségét jelenleg nem fenyegeti veszély, azonban az eset jelentős lelki megrázkódtatást okozott számukra.

A főkonzulátus közölte, hogy kiemelt figyelemmel követi az ügyet, és folyamatos kapcsolatban áll a sértettek édesanyjával. Az esettel kapcsolatban feljelentést tettek a rendőrségen, a hatóságok jelenleg keresik a támadás feltételezett elkövetőit.

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