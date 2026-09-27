A folyóban landolt egy kamion a Kijev–Csap autóúton
Baleset történt a Kijev–Csap autóút kárpátaljai szakaszán: egy kamion letért az úttestről, majd a folyóba hajtott. A mentőszolgálat beszámolója szerint a jármű 20 éves sofőrje megsérült.
A teherautó vezetője feltételezhetően elvesztette uralmát a jármű felett, amely lesodródott az útról és a folyóban kötött ki.
A helyszínre érkező mentők elsősegélyben részesítették a sofőrt. A fiatal férfi könnyebb nyaki sérülést szenvedett, illetve erős vállfájdalomra panaszkodott. A sérültet a volóci kórházba szállították.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Nyitókép: illusztráció
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