A memória működését is ronthatja a túlzott sófogyasztás

A túlzott sóbevitel a kutatók szerint nemcsak a vérnyomásra, hanem az agy működésére és a kognitív képességekre is kedvezőtlenül hathat. A Weill Cornell Medicine kutatói egereken végzett kísérletben vizsgálták a magas sótartalmú étrend hatásait, és memóriazavarra utaló változásokat figyeltek meg.

A kísérlet során az állatok a szokásosnál 8–16-szor több sót tartalmazó táplálékot kaptak. Ennek hatására romlottak kognitív képességeik, miközben az agyukban megemelkedett a tau-fehérje szintje is.

A tau-fehérje rendellenes felhalmozódása összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral és más demenciákkal.

Amikor az egerek visszatértek a normál étrendhez, állapotuk részben javult. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az állatkísérlet eredményei közvetlenül nem vetíthetők ki az emberekre. A feltételezések szerint a túlzott nátriumbevitel az agy vérellátására is kedvezőtlenül hathat, ennek pontos mechanizmusát azonban további kutatásoknak kell tisztázniuk.

A kockázatok mérséklése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy érdemes visszafogni a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását, valamint figyelni a napi sóbevitelre és megfelelő mennyiségű káliumban gazdag élelmiszert fogyasztani.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint egy felnőttnek naponta legfeljebb 5 gramm sót kellene fogyasztania. A bevitel jelentős része azonban nem a sózásból, hanem a kész- és feldolgozott élelmiszerekből, például kenyérből, szószokból és instant levesekből származik.

Forrás: blik.ua

Nyitókép: Getty Images

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