A memória működését is ronthatja a túlzott sófogyasztás
A túlzott sóbevitel a kutatók szerint nemcsak a vérnyomásra, hanem az agy működésére és a kognitív képességekre is kedvezőtlenül hathat. A Weill Cornell Medicine kutatói egereken végzett kísérletben vizsgálták a magas sótartalmú étrend hatásait, és memóriazavarra utaló változásokat figyeltek meg.
A kísérlet során az állatok a szokásosnál 8–16-szor több sót tartalmazó táplálékot kaptak. Ennek hatására romlottak kognitív képességeik, miközben az agyukban megemelkedett a tau-fehérje szintje is.
A tau-fehérje rendellenes felhalmozódása összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral és más demenciákkal.
Amikor az egerek visszatértek a normál étrendhez, állapotuk részben javult. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az állatkísérlet eredményei közvetlenül nem vetíthetők ki az emberekre. A feltételezések szerint a túlzott nátriumbevitel az agy vérellátására is kedvezőtlenül hathat, ennek pontos mechanizmusát azonban további kutatásoknak kell tisztázniuk.
A kockázatok mérséklése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy érdemes visszafogni a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását, valamint figyelni a napi sóbevitelre és megfelelő mennyiségű káliumban gazdag élelmiszert fogyasztani.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint egy felnőttnek naponta legfeljebb 5 gramm sót kellene fogyasztania. A bevitel jelentős része azonban nem a sózásból, hanem a kész- és feldolgozott élelmiszerekből, például kenyérből, szószokból és instant levesekből származik.
Forrás: blik.ua
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