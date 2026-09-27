Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz támadások

Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz drón- és rakétatámadások Kijevben, Zaporizzsja megyében és Odessza térségében. Több helyen civilek sérültek meg, illetve lakóépületekben és egyéb polgári objektumokban is károk keletkeztek.

Kijevben egy dróntalálat következtében kigyulladt egy épület. A tűz oltása közben a katasztrófavédelem munkatársai egy férfi holttestére bukkantak. A Szolomjanszkij kerületben egy egyszintes autószerviz is kigyulladt, a lángokat hajnali három óra körül sikerült eloltani. A tűzoltók megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos vendéglátóhelyre.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere később arról számolt be, hogy a Sevcsenkivszkij kerületben szintén találat ért egy épületet, és három ember megsérült.

Odessza térségében az esti és éjszakai támadásokban egy ember életét vesztette, ketten pedig megsebesültek. A támadások a polgári infrastruktúrát is megrongálták, többek között lakóépületet, egészségügyi intézményt, szállodát, üzletet és gabonatároló raktárt ért csapás.

Zaporizzsja megyében szintén több halálos áldozatról számoltak be. Kamisuvahában egy férfi meghalt, egy nő és három férfi pedig megsebesült; egy lakóház teljesen megsemmisült, több környező épület megrongálódott. Novotavrijszkban egy úton haladó személyautót ért találat, amely kigyulladt. A járműben utazó férfi és nő életét vesztette.

Kárpátalja.ma

Forrás: ostro.org

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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