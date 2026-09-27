Szent Pio atyára emlékeztek Terebesfejérpatakon

Kárpátalja szívében, a Rahói járásban, a Kárpátok csúcsai között van egy kis település: Terebesfejérpatak, ahol minden arra járó turistabusz megáll. Azt mondják ugyanis, hogy ezen a helyen található Európa közepe. Készülnek a fotók, hűtőmágnest vásárolnak és megkóstolják a helyi gasztronómiai különlegességeket, például a bánost. Az ember jól érzi magát, ha egy különleges helyen jár, ha valaminek a középpontjába kerül.

Nem sokan tudják, hogy a településen néhány évvel ezelőtt templomot építettek Szent Pio atya tiszteletére. Az épület nem nagy, de a védőszentje annál inkább ismert az egész világon. Hívek ezrei kérték és kérik a mai napig közbenjárását, és bíznak csodatévő erejében. Ha ide belép az ember, nemcsak Európa közepén találhatja magát, hanem felfedezheti, hogy Isten szívének középpontjában is helye van.

Ennek a templomnak a búcsújára gyűltek össze a hívek Pio atya emléknapja alkalmából, hogy együtt örüljenek, hálát adjanak az Isten házáért, a közösségért, a védőszentjükért és a mindennapi csodákért az életükben.

A búcsúi szentmisére sokan érkeztek a környező falvakból, településekről, hívek és papok is. Jelen volt a szertartsáson Snep Román atya Aknaszlatináról, Szulincsák Sándor Felső-Tisza-vidéki esperes Husztról, és természetesen Mankovics Sándor atya Rahóról, aki a terebesfejérpataki hívek lelkipásztora is egyben.

A szentbeszédben Szulincsák Sándor atya gondolatait hallhatták a jelenlévők, aki a 2022-ben forgatott, Szent Pio atyáról szóló filmet is megemlítette. Elmesélte, hogy a film nemcsak a nézőkre van nagy hatással, hanem a főszereplőt, Shia La Beoufot is mélyen megrendítette. Hosszú időt töltött kolostorban ahhoz, hogy képes legyen a szerep minél hitelesebb eljátszására. Mindez ahhoz vezetett, hogy ő maga is megtért.

Sándor atya elmesélte továbbá Pio atya életének fontosabb mozzanatait: a stigmákat, a szigorúságát, Istenhez közeli életét, de legfőképpen a szenvedésben jelenlévő akaraterejéről beszélt.

A hívek a hallottak által megerősödve adtak hálát a Jóistennek, és kérték további segítségét és áldását életükre.

A szentmise megható pillanattal, a felajánlással folytatódott, amikor családok tagjai, kicsik és nagyok hozták be az oltárhoz a mindennapi munka gyümölcseit, azok jelképeit és az életükben jelen lévő hit szimbólumait: kenyeret, szőlőt, szentírást, rózsafüzért. Ezáltal még inkább átélhették, hogy a szentmise egy olyan szertartás, ahol nem csak a papnak van feladata, az egész közösség tevékenyen részt vesz a liturgiában.

A szentmise szentségi körmenettel ért véget, mely során a hívek az Oltáriszentséget kísérve vonultak ki a templomból, tanúságot téve hitükről a világ előtt.

Istennek legyen hála a terebesfejérpatai közösségért és templomért!

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

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