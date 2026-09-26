Gyilkosság vádjával tartóztattak le egy ukrán állampolgárt Lengyelországban

A lengyelországi Jarosław bírósága letartóztatásba helyezte azt a 31 éves ukrán állampolgárt, akit egy pap meggyilkolásával, valamint további négy ember késsel történő megtámadásával gyanúsítanak. A késelés szeptember 24-én történt a délkelet-lengyelországi város bencés kolostorának területén.

A bíróság a Jarosławi Járási Ügyészség indítványának helyt adott, és a férfi letartóztatását december 23-ig rendelte el. Egészségi állapotára tekintettel a kényszerintézkedést fokozott biztonsági intézkedések mellett, kórházi körülmények között hajtják végre.

A gyanúsítottat egészségi állapota miatt nem vitték a bírósági meghallgatásra. A pszichiátriai vizsgálatok szerint akut polimorf pszichotikus zavarra utaló tüneteket állapítottak meg nála. Azt, hogy a támadás idején beszámítható volt-e, külön szakértői vizsgálat keretében állapítják meg.

A nyomozás szerint a férfi a kolostor konyhájából vett magához egy kést, majd négy férfit és egy nőt támadott meg. Az egyik pap, aki megpróbálta megállítani, belehalt sérüléseibe. Négy sérültet kórházba szállítottak.

A gyanúsított a támadás előtti éjszaka Németországból érkezett Lengyelországba.

A lengyel ügyészség a támadás szemtanúit, határőröket és a sértetteket is kihallgatta.

A gyanúsított ellen emberölés, emberölési kísérlet és súlyos testi sérülés okozása miatt indult eljárás.

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