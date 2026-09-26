Ittas sofőr okozott balesetet Munkácson
Közúti baleset történt péntek délután Munkácson. A három jármű – egy BMW, egy Skoda és egy Mitsubishi – ütközött össze – adta hírül a Kárpátaljai Járőrszolgálat.
A rendőrség szerint a BMW vezetője nem választott megfelelő sebességet, és nem tartotta be a követési távolságot, ezért nekiütközött az előtte haladó Skodának. Az ütközés következtében a Skoda nekicsapódott az előtte közlekedő Mitsubishinek.
A baleset helyszínén a járőrök alkoholos befolyásoltság jeleit észlelték a BMW vezetőjénél. A helyszíni vizsgálat 0,98 ezrelékes véralkoholszintet mutatott.
Emellett kiderült, hogy a BMW-re felszerelt rendszám nem az adott járműhöz tartozott.
A sofőrrel szemben három szabálysértési eljárást indítottak: ittas vezetés, a rendszám használatára vonatkozó szabályok megsértése, valamint közlekedési szabályok megszegése miatt, amely balesetet okozott.