Azeri Nagydíj – Russell rajt-cél győzelmet aratott Bakuban

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte szombaton a Forma-1-es Azeri Nagydíjat Bakuban, rajt-cél sikerével pedig 15 pontot faragott az összetettben élen álló csapattársával, az ötödikként célba érő olasz Andrea Kimi Antonellivel szemben.

A 28 éves Russellnek ez az idei harmadik és pályafutása nyolcadik futamgyőzelme, amellyel 66 pontosra csökkentette lemaradását 20 éves márkatársától.

Russell mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a másik Red Bullt vezető francia Isack Hadjar állhatott fel, miután visszatért csuklósérüléséből, amely miatt az előző három fordulót ki kellett hagynia.

A vb a jövő hétvégén a Malajziába áthelyezett Bahreini Nagydíjjal folytatódik.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

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