Fájdalomklinikát nyitnának az ivano-frankivszki katonai kórházban

Fájdalomklinika megnyitását tervezik az ivano-frankivszki katonai kórházban, ahol többek között a végtagamputációkat követő fantomfájdalmak kezelésével is foglalkoznának – közölte Roman Liscsinszkij, az intézmény vezetője.

Elmondása szerint a fájdalomklinika a sebészeti, traumatológiai és rehabilitációs ellátást is kiegészítené, és különösen fontos lenne az amputáción átesett betegek számára. A kórház vezetése a lehető legrövidebb időn belül támogatókat és adományozókat szeretne találni a klinika létrehozásához. Hasonló intézmények már több ukrajnai katonai kórházban működnek.

A kórházban sebészeti, traumatológiai, belgyógyászati és neurológiai ellátást biztosítanak, valamint a betegeket rehabilitációra is felkészítik. A korlátozott személyi állomány miatt azonban nem tudnak minden páciens számára teljes körű rehabilitációt biztosítani, ezért egyes betegeket civil egészségügyi intézményekbe irányítanak.

A kórházban többek között robbanások és dróntámadások következtében szerzett sérüléseket – a végtagok, a mellkas és a has sérüléseit – is kezelnek.

Az intézmény a szolgáltatások bővítéséhez önkéntesek és adományozók segítségét is kéri.

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