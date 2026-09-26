Hamis adatokat rögzített a mozgósításról egy kárpátaljai toborzóközpont vezetője

Gyanút közölt a rendőrség egy kárpátaljai területi toborzó- és szociális támogatási központ (RTCC és SP) 39 éves vezetőjével szemben. A nyomozás szerint a férfi valótlan adatokat rögzített az „Oberih” katonai nyilvántartási rendszerben a hadköteles férfiak mozgósításáról, ezáltal mesterségesen növelve a mozgósítási terv teljesítésének mutatóit.

A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) operatív támogatásával tárták fel az ügyet.

A hatóságok szerint a tisztviselő jogosulatlanul módosította a hadkötelesek nyilvántartási adatait. A rendszerbe többek között olyan információkat vitt be, amelyek szerint az érintett férfiakat állítólag beszállították a toborzóközpontba, részt vettek a szükséges mozgósítási eljárásokon, majd katonai szolgálatra irányították őket.

Az adatok egy része olyan személyekre vonatkozott, akiket valójában már korábban mozgósítottak, más esetekben pedig olyan férfiakról volt szó, akiket egyáltalán nem soroztak be.

A nyomozók megállapítása szerint a rendszerbe bevitt adatok nem feleltek meg a valóságnak. Az információk rögzítéséhez és hitelesítéséhez a tisztviselő saját minősített elektronikus aláírását használta. Ezzel azt a látszatot kelthette, hogy a toborzóközpont teljesíti a számára előírt mozgósítási feladatokat, és félrevezette az ukrán fegyveres erők vezetését a tényleges mozgósítási adatokkal kapcsolatban.

A hatóságok szerint az ilyen visszaélések befolyásolhatják a katonai nyilvántartás pontosságát és a mozgósítási feladatok tényleges teljesítéséről rendelkezésre álló adatokat.

A férfi ellen büntetőeljárás indult.

Az ügyben folytatódik az előzetes nyomozás. A rendőrség vizsgálja az eset valamennyi körülményét, és további, a mozgósítás során elkövetett esetleges jogsértéseket is dokumentál.

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