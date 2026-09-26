A beregszászi Fehér Kereszt 25. születésnapjára

Amikor Beregszász felé közeledünk, az első, amit megpillantunk, az a város fölé emelkedő Kerek-hegyen felállított nagy fehér kereszt, melyet a helyi lakosok egyszerűen csak Fehér Keresztnek neveznek. Magasztos termetével és változatlanságával hirdeti, hogy van valami ebben az életben, ami állandó, amiben mindig bízhatunk, amibe kapaszkodhatunk és ami vagy inkább, Aki sosem hagy cserben: az Isten.

A Kereszthez vezető ösvényen néhány évvel ezelőtt keresztúti stációkat állítottak, így aki arra jár, gondolatban, imában végig járhatja Krisztus szenvedésének állomásait. A keresztút a Fehér Kereszttel ér véget, ami ezáltal a Feltámadás és a Remény jelképe.

A Fehér Keresztet 25 évvel ezelőtt állították helyi lakosok és hívek adományaiból Jézus születésének 2000., valamint Ukrajna fennállásának 10. évfordulójára. Igy lett a Kereszt szimbóluma a városban élő felekezetek és nemzetiségek békés együttélésének. Mindenki Keresztje!

Most, hogy eltelt egy negyed évszázad, szép gesztus volt a város részéről a kereszt születésnapjának megünneplése és újra megáldása. Ebből az alkalomból szeptember 23-án nagy tömeg gyűlt össze a hegyen. Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és a történelmi egyházak képviselői és is felszólaltak, hangsúlyozva az összetartozás és az egymás iránti tisztelet fontosságát. A megemlékezést a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai kórusának éneke tette még emelkedettebbé.

Megható pillanata volt az ünnepségnek az elhunyt katonákért, Ukrajnáért és a békéért mondott imádság, melyet Beregszász népe fáradhatatlanul újra és újra az Úr elé visz. Reméljük, hogy onnan fentről, a Fehér Kereszttől a Jóisten is jobban meghallotta az imákat!

Fehér Rita

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