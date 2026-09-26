Nemzetek Ligája: kikapott Ukrajnától a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában.

Gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, később Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt Danyilo Szikan fejjel betalált, ez a gól pedig végül három pontot ért az ukránoknak.

A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn 20.45-től Belfastban.

Puskás Aréna, 56 799 néző. v.: Jarred Gillett (angol)

gólszerző: Szikan (42.)

piros lap: Nazarenko (92.)

sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (94.), Kerkez (94.), illetve Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Nazarenko (71.), Cihankov (94.), Matvijenko (94.)

Magyarország:

Tóth B. – Bolla, Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Schäfer, Csongvai (Tóth R., 66.), Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács (Bárány, a szünetben)

Ukrajna:

Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Darambajev, 91.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.)

I. félidő:

42. perc: Szudakov emelt középre a bal oldalvonal mellől, a teljesen üresen érkező Szikan pedig hat méterről a kapu közepébe fejelt (0-1).

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a B divízióban szerepel a 2026/27-es Nemzetek Ligája-sorozatban, miután a legutóbbi kiírásban – még az A divízió tagjaként – csoportjában a harmadik helyen végzett, tavaly tavasszal pedig elveszítette a törökök elleni osztályozós párharcot. Az új sorozat első mérkőzését nem a legjobb előjelekkel várta a nemzeti csapat, mivel Callum Styles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült, helyettük Bárány Donát, Nagy Zsolt és Tóth Milán került be a keretbe, de egyikük sem volt tagja a kezdőcsapatnak.

A himnuszok előtt a hazai szurkolók hatalmas Magyarország feliratú molinót húztak a magasba, piros, fehér és zöld fénnyel megvilágítva. A Puskás Aréna hangulatára ezúttal sem lehetett panasz, ráadásul a vendégszektor is teljesen megtelt, vagyis nagyjából kétezer ukrán bíztatta a csapatát.

A mérkőzés első helyzete a magyar válogatott előtt adódott, de Lukács Dániel közeli lövésénél a labda a keresztlécről vágódott vissza.

Közben az ukránok gyors ellentámadásokkal próbáltak veszélyeztetni, a magyar kapuig azonban nem jutottak el, így Danyilo Szikan inkább jó 25 méterről lőtt – nem sokkal a jobb kapufa mellé. Marco Rossi együttese továbbra is támadásban maradt, és a 19. percben Bolla Bendegúz előtt adódott óriási gólszerzési lehetőség, de az SK Rapid légiósa öt méterről a kapu fölé emelt.

A folytatásban hasonló forgatókönyv szerint zajlott a mérkőzés, de helyzet egyik csapat előtt sem adódott, mígnem a 42. percben egy magyar védelmi hiba következtében az ukránok vezetést szereztek. A gólszerző Szikan körül ugyanis ötméteres körzetben egyetlen magyar játékos sem tartózkodott, így a támadó számára nem okozott gondot hat méterről a kiszolgáltatott helyzetben lévő Tóth Balázs mellett a kapuba fejelni.

A szünetben Bárány és az újonc Tóth Milán is pályára lépett, Szoboszlai Dominik vezérletével pedig nagyobb iramban támadott a házigazda. Kisvártatva Tóth egyenlíthetett volna, de a tizenhatoson belül rosszul találta el a labdát, így azt az ukrán kapus könnyedén megszerezte, majd Schäfer András távoli lövésénél is védett. Bő fél órával a vége előtt egy másik újonc, az NB I góllövőlistáját vezető Jurek Gábor is pályára lépett.

A második játékrészben az ukránok kizárólag a kontratámadásokra rendezkedtek be, amelyek azonban les miatt rendre meg is akadtak, ráadásul gyakran már a saját térfelükön eladták a labdát.

A felkínált lehetőséggel azonban nem élt a magyar csapat, mert a beadások pontatlanul érkeztek az ellenfél kapuja elé. Mindezek ellenére az ukránok a 77. percben csaknem növelték az előnyüket, a csereként pályára lépett Ihor Krasznopir egyedül lépett ki, elvitte a labdát Tóth Balázs mellett, lapos lövése után azonban a vetődő kapus óriási bravúrral szögletre mentett.

A hajrában Marco Rossi kockáztatott, és Csinger Márk helyére a középpályás Szűcs Tamást küldte pályára, vagyis a válogatott háromvédős rendszerre állt át. Jurek előtt nyomban adódott is egy lehetőség, de az ukrán kapus is bemutatott egy bravúrt, és a léc alól tolta ki a labdát.

A hosszabbításban Nazarenko csúszott rá Tóth Rajmundra, a szabálytalanságért piros lapot kapott, majd a két csapat játékosai – a kispadon lévőkkel együtt – összeakaszkodtak, a tömegjelenetben különböző tárgyak is a pályára repültek a lelátóról. A rend helyreállítása után próbálkozott még ugyan a magyar csapat, de az eredmény már nem változott.

Forrás: MTI

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

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