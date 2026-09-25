Több mint 2000 doboz cigarettát találtak egy autóban Nagypaládnál

Több mint 2000 doboz cigarettát találtak a határőrök egy BMW X6-os személyautóban a nagypaládi határátkelőnél. A lefoglalt dohánytermékek előzetes értékét mintegy 900 ezer hrivnyára becsülik.

A cigarettákat az autó speciálisan kialakított rejtekhelyein találták meg a vámvizsgálat során. A járművet egy 41 éves kárpátaljai nő vezette, aki a hatóságoknak azt mondta, nem tudott a rejtekhelyről és annak tartalmáról.

A rejtekhelyet Amur, a vámhatóság szolgálati kutyája jelezte. Az autó a zöld folyosón keresztül hajtott be a vámellenőrzési területre, ezt követően a jármű átvizsgálásakor fedezték fel a kialakított rejtekhelyeket.

Az ügyben a munkácsi határőrök bűncselekményre utaló jeleket állapítottak meg, és értesítették a Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) kárpátaljai területi igazgatóságát. Az ukrán büntető törvénykönyv 204. cikke alapján pénzbírság szabható ki, emellett az illegális árut elkobozhatják és megsemmisíthetik.

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