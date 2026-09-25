Ukrán örökséggé minősítették a kijevi Pecserszka Lavra műtárgyait Londonban

Ukrán kulturális örökségként állítja ki a londoni Victoria and Albert Múzeum a Kijevi Pecserszka Lavra hét műtárgyát és egy történelmi királykapuját, amelyeket a korábbi leírások az orosz történelemhez kapcsoltak. A muzeológiai átminősítést a beszámolók szerint kiterjedt levéltári kutatások előzték meg. A kincsek újrabesorolása egy tudományos dekolonizációs folyamat része a nyugati közgyűjteményekben.

A kiállított műtárgyak között egy kereszt, egy ikon, egy evangéliumos könyv és a barlangkolostor királykapuja szerepel. Tetyana Berezsna ukrán miniszterelnök-helyettes, kulturális miniszter televíziós nyilatkozatában megerősítette, az intézmény történetében először mutatják be ezeket a történelmi relikviákat kifejezetten Ukrajna történelmét reprezentáló alkotásokként.

A változtatást a múzeum munkatársai és az ukrán történészek szoros együttműködése, valamint a levéltári anyagok alapos vizsgálata tette lehetővé, amely bizonyította a tárgyak ukrán eredetét.

Az eset rávilágít a nemzetközi múzeumok kelet-európai gyűjteményeinek felülvizsgálati folyamatára. Az orosz birodalmi, majd a szovjet időszakban az ukrán területekről származó műkincseket a nemzetközi gyakorlatban gyakran egységesen orosz örökségként katalogizálták. A jelenlegi törekvések célja ezen asszimilációs narratívák lebontása és a birodalmi központokhoz sorolt nemzeti identitások történelmi függetlenítése. A miniszter rámutatott, ez a folyamat különösen fontos egy olyan ország számára, amely hosszú ideig idegen hatalmak uralma alatt állt.

A Kijevi Pecserszka Lavra a keleti szláv ortodoxia egyik legősibb központja, amelyet a 11. században alapítottak. A londoni kiállításon szereplő tárgyak a 17. és 18. században virágzó ukrán barokk korszakában készültek. Ez a stílus a nyugat-európai formavilágot ötvözte a helyi ortodox hagyományokkal, és jelentősen eltért a korabeli oroszországi művészeti irányzatoktól. A korszak művészete az ukrán nemzeti öntudat formálódásának fontos bázisává vált, amelyet a cári adminisztráció később igyekezett a saját birodalmi reprezentációjába olvasztani.

A kolostor relikviái a tervek szerint 2027 szeptemberéig maradnak a londoni Victoria and Albert Múzeum kiállításán, a történelmi királykapu pedig egy hosszú távú kölcsönszerződés keretében tartózkodik a brit fővárosban. A tárcavezető kifejezte reményét, hogy a felbecsülhetetlen értékű kincsek végül visszatérhetnek eredeti helyükre. Jelenlegi londoni tartózkodásuk kettős célt szolgál, egyrészt garantálja a műtárgyak fizikai biztonságát, másrészt lehetőséget teremt az ukrán kulturális örökség bemutatására a nemzetközi közönség számára.

Forrás: MTI

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