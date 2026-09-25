Azeri Nagydíj: Russell rajtolhat az élről Bakuban

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteken rendezett időmérő edzését, így a szombati futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 28 éves pilótának ez az idei ötödik, és pályafutása 12. pole pozíciója.

Russell mellől Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője startolhat, míg a harmadik rajtkockát Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg.

A világbajnoki pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) az időmérő edzés első szakaszában a falnak csapta az autóját, ezért nem tudta folytatni a tréninget és csak a 16. helyről rajtol majd.

Az 51 körös Azeri Nagydíj szombaton 13 órakor kezdődik. A versenyt azért nem vasárnap rendezik, mert szeptember 27. Azerbajdzsánban nemzeti ünnep.

Nyitókép: X/Mercedes F1

MTI

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