Megnyitnák a Kistarna–Nagytarna ukrán–román határátkelőt

A Kistarna (Hizsa)–Nagytarna (Tarna Mare) ukrán–román határátkelő megnyitásának előkészítéséről egyeztettek a két ország képviselői – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.

A megbeszélésen Szerhij Derkacs, Ukrajna Újjáépítési, Infrastrukturális és Közlekedési Minisztériumának első miniszterhelyettese, valamint Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is részt vett. A felek áttekintették a következő lépéseket, a két régió vezetői pedig a tervek szerint a jövő héten a helyszínen folytatják az egyeztetést.

Bileckij tájékoztatása szerint az átkelő megnyitásához több infrastrukturális kérdést is rendezni kell. Ezek között szerepel a bekötőutak kialakítása, valamint a vám- és határőrizeti szervek munkájához szükséges ideiglenes létesítmények elhelyezése.

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