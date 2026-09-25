Macron: Franciaország is célpontja lehet orosz drónos támadásnak

Emmanuel Macron francia államfő szerint Franciaország is célpontjává válhat egy robbanóanyaggal felszerelt drónt alkalmazó támadási kísérletnek, mint amilyen augusztus elején a lipcsei repülőtéren történt, s amelyet Németország Oroszországnak tulajdonított.

Franciaországban még nem voltak ilyen típusú támadások, „de ha azt kérdezik, hogy megtörténhet-e, a válaszom igen”

– mondta a francia elnök csütörtök este a France 2 köztévének és TF1 kereskedelmi csatornának adott élő interjújában. Hozzátette: Oroszország álláspontja az, hogy „Európa Ukrajna stratégiai mélysége”.

Emmanuel Macron ugyanakkor kiemelte, az amerikai hírszerzés, a CIA „nem tájékoztatta a francia szolgálatokat” egy esetleges orosz dróntámadásról Franciaország déli részén, ellentétben külföldi televíziókban elhangzott értesülésekkel.

A francia elnök „hihető forgatókönyvnek” nevezett egy újabb orosz mozgósítást 300 ezer emberrel az Ukrajna elleni háborúhoz.

„A jelenleg hiteles forgatókönyv, amelyet gyakran megosztanak, körülbelül 300 ezer ember körül van” – mondta az államfő.

„A jel, amit Oroszország jelenleg küld, az az: készen állunk még több áldozatot hozni, hogy elfoglaljuk az egész Donyec-medencét” – tette hozzá. Az elnök kiemelte, hogy az Ukrajna ellen indított háború már „1,2 millió emberébe” került Oroszországnak, beleértve a sebesülteket és a halottakat is.

„Oroszország azt mondta 2022 februárjában: indítunk egy különleges műveletet. Három hét alatt elfoglaljuk Ukrajnát. Ma már több mint négy és fél év elteltével ez nem így van. Az ukránoknak sikerült egy figyelemre méltó ellentámadást végrehajtaniuk, és 2022 őszétől, tehát most már négy éve, a frontvonal gyakorlatilag stabilizálódott„

– hangsúlyozta az államfő.

Emmanuel Macron azt is bejelentette, hogy Franciaország „katonai eszközöket” küld a vörös-tengeri Janbu kikötőjének védelmére, amely Szaúd-Arábia kulcsfontosságú exportközpontja.

„Katonai eszközöket fogunk küldeni, vagyis katonákat, radarokat, védelmi rendszereket, hogy megvédjük ezt a helyet, nem pedig azért, hogy bármilyen konfliktusba belépjünk” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy a cél a kőolajpiacok feszültségének csökkentése.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel)

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