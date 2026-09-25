Harmadik ország állampolgára minden tizedik orosz hadifogoly

Harmadik ország állampolgára minden tizedik hadifogoly, aki Oroszország oldalán harcolva Ukrajnában esett mostanáig fogságba – közölte az ukrán katonai hírszerzés csütörtökön a Telegramon.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) közleményében kiemelte, hogy szeptemberi adatok szerint az orosz hadifoglyok között 55 ország állampolgárai vannak.

A HUR szerint miközben az orosz propaganda a saját lakosságának az ukrán erőknél szolgáló „nyugati zsoldosokról” és az éterben hallható „lengyel nyelvről” beszél, maga Oroszország világszerte toboroz embereket a háborújába.

A tárca adatai szerint 2022 óta csaknem 29 ezer külföldi írt alá szerződést az orosz fegyveres erőkkel. Az orosz védelmi minisztérium pedig csak 2026-ra további 18,5 ezer külföldi állampolgár toborzását tervezte.

Az oroszok elsősorban a társadalom legszegényebb rétegei körében toboroznak, magas juttatásokat és egyszerű munkát ígérnek. A szerződés aláírása után azonban „húsdarálóba küldik őket a front legveszélyesebb szakaszain végrehajtott rohamokban” – fejtette ki a hírszerzés.

Hozzátette, hogy a diplomáciai nyomásgyakorlásnak, a toborzás médiában való bemutatásának, valamint más államok kormányai fellépésének köszönhetően Oroszország felfüggesztette 39 ország állampolgárainak toborzását.

Ezek között van Kína, India, Egyiptom, Kenya, Pakisztán, Ghána, valamint több más afrikai és ázsiai ország.

A hírszerzés szerint Moszkva azonban nem mondott le a külföldiek toborzásának gyakorlatáról, csupán megváltoztatta a prioritást élvező térségeket. Jelenleg aktívabban toboroznak Dél-Amerikában, Közép-Ázsiában és Afrikában.

Ezt nemcsak a toborzásra vonatkozó adatok, hanem a külföldi hadifoglyok száma és földrajzi megoszlása is alátámasztja – jegyezte meg.

A begyűjtött adatok szerint 2026 első kilenc hónapjában több külföldi került ukrán fogságba, mint 2025 egészében.

Közöttük argentin, panamai, paraguayi, perui, hondurasi, vietnámi, mongol és számos egyéb állampolgárok vannak.

„Ukrajna ezért felszólítja a világ országainak kormányait és a nemzetközi szervezeteket, hogy fokozzák az orosz toborzás elleni fellépést, azonosítsák a toborzókat és közvetítőket, zárják el a külföldiek orosz hadseregbe való beszervezésének csatornáit, valamint tájékoztassák állampolgáraikat az ilyen szerződések valódi következményeiről” – hangsúlyozta a HUR.

Az Ukrinform hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 17-én kijelentette: Észak-Korea 30-50 ezer katonát küldött Oroszországba, akik lehetőséget kaptak arra, hogy valós harci tapasztalatot szerezzenek és kiképzésen vegyenek részt.

Forrás: MTI

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