Nőtt a Kijev elleni orosz dróntámadás áldozatainak száma
Húszra emelkedett a legfrissebb adatok szerint a Kijevet ért pénteki orosz dróntámadás sérültjeinek száma, egy 14 éves fiú pedig életét vesztette – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.
A városvezető tájékoztatása szerint nyolc sebesültet a városi kórházakban ápolnak, köztük egy kilencéves gyermeket.
A 14 éves fiú abban a többlakásos épületben vesztette életét, amelybe egy ellenséges pilóta nélküli légi eszköz csapódott a 7-10. emelet magasságában, a belvárosi Pecserszkij kerületben. A házban legalább hét lakó megsérült – írta Klicsko.
A szomszédos Sevcsenkivszkij kerületben megrongálódott az Igazságügyi Főtanács (VRP) épülete, ott hat ember sérült meg – közölte a VRP a Facebookon.
Forrás: MTI
Nyitókép forrása: DSZNSZ
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