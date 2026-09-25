Nőtt a Kijev elleni orosz dróntámadás áldozatainak száma

Húszra emelkedett a legfrissebb adatok szerint a Kijevet ért pénteki orosz dróntámadás sérültjeinek száma, egy 14 éves fiú pedig életét vesztette – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.

A városvezető tájékoztatása szerint nyolc sebesültet a városi kórházakban ápolnak, köztük egy kilencéves gyermeket.

A 14 éves fiú abban a többlakásos épületben vesztette életét, amelybe egy ellenséges pilóta nélküli légi eszköz csapódott a 7-10. emelet magasságában, a belvárosi Pecserszkij kerületben. A házban legalább hét lakó megsérült – írta Klicsko.

A szomszédos Sevcsenkivszkij kerületben megrongálódott az Igazságügyi Főtanács (VRP) épülete, ott hat ember sérült meg – közölte a VRP a Facebookon.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: DSZNSZ

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