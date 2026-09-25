Közúti baleset történt Bátyúban

Súlyos közlekedési baleset történt Bátyúban, miután felborult egy személyautó – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 25-én.

A tájékoztatás szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezt követően felborult, a férfi pedig kiesett az utastérből.

A sérült súlyos, több testrészt érintő sérüléseket szenvedett: traumás sokkot, fejsérülést, több bordatörést és tompa hasi sérülést állapítottak meg nála. Felmerült a léprepedés és a hasüregi vérzés gyanúja is.

A mentőcsapat a helyszínen stabilizálta a sérült állapotát, majd hordágyon a beregszászi kórházba szállította további kivizsgálás és kezelés céljából.

A mentők ismét felhívták a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára. Felboruláskor a be nem kötött utas kieshet a járműből, vagy súlyosabb sérüléseket szenvedhet az autó belső részeivel, illetve az úttesttel való ütközés következtében.

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