Két férfit gyanúsítanak illegális határátléptetés szervezésével Ungváron

Két kárpátaljai férfit vettek őrizetbe Ungváron, akiket azzal gyanúsítanak, hogy férfiak illegális Magyarországra juttatását szervezték – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán szeptember 25-én.

A nyomozás szerint a 34 és 38 éves férfiak olyan személyeket kerestek, akik illegálisan akarták átlépni az ukrán–magyar határt. Útvonalat biztosítottak számukra a folyó menti határszakaszon, valamint útmutatást adtak a határ átlépéséhez és arra az esetre is, ha határőrök jelentek volna meg.

A rendőrök a két férfit azután vették őrizetbe, hogy átvették a 8500 dollárt.

Mindkettőjükkel szemben büntetőeljárás indult. Az ügyben tart a nyomozás.

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