Újabb földrengést regisztráltak Kárpátalján

Földrengést regisztráltak szeptember 25-én a Técsői járás területén. A rengés a Richter-skála szerint 2,0-es erősségű volt, mintegy 3 kilométeres mélységben.

A rengést a Különleges Ellenőrzési Főközpont szeizmológiai műszerei észlelték.

A 2,0-es erősségű földmozgásokat a besorolás szerint nem érzékeli a lakosság, azok kizárólag speciális szeizmikus berendezésekkel mutathatók ki.

A földrengéssel kapcsolatban lakossági észlelésről vagy károkról nem érkezett jelentés.

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