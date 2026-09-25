Черпаючи з минулого, зберігаємо майбутнє: фестиваль БерченіФест в Ужгороді

24 вересня подвір’я Ужгородського замку знову стало місцем зустрічі з історією, традиціями та живою народною культурою. Цього дня громадська організація «Про культура Субкарпатіка» провела традиційний БерченіФест, присвячений пам’яті графа Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі. Поряд з історичною пам’яттю, важливе місце у програмі посіли народні ремесла, музика й танці.

ГО « Про культура Субкарпатіка» проводить БерченіФест щороку у вересні, приурочуючи його до дня народження Міклоша Берчені. Мета заходу — гідно зберігати пам’ять про визначного діяча визвольної війни під проводом Ференца Ракоці II-го та його дружину Крістіну Чакі, а також представляти й підтримувати угорську народну культуру Закарпаття.

Програма розпочалася вже вранці. У ремісничих наметах, встановлених на подвір’ї Ужгородського замку, відвідувачі могли долучитися до виготовлення осінніх прикрас для столу та дверей, плетіння з бісеру, створення шкіряних брелоків і вишивання.

Під час офіційного відкриття заходу присутніх привітав д-р Арон Чех, провідний консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

У своєму виступі він нагадав про спадщину Міклоша Берчені та Крістіни Чакі, наголосивши, що подружжя перетворило Ужгородський замок на один із важливих осередків культури, мистецтва та європейської духовної традиції.

Він також підкреслив, що БерченіФест є не лише культурною подією, а й символом збереження та культурної послідовності.

«Труднощі останніх років, пандемія, а згодом і воєнні будні, які затьмарили життя кожного з нас, навчили: недостатньо просто шанувати полум’я культури — його потрібно активно берегти й підтримувати».

Д-р Арон Чех також зазначив, що захід дає можливість ширше познайомити людей з угорською культурою та історією, а отже, може сприяти зближенню різних національних спільнот Закарпаття.

Після цього до присутніх звернулася Ільдіко Орос, президентка ГО « Про культура Субкарпатіка».

Вона розповіла, що коли організація почала створювати заходи, покликані пов’язувати місцеві громади з їхнім минулим та культурним корінням, у випадку Ужгорода було природно звернутися до спадщини Міклоша Берчені.

Особливу увагу Ільдіко Орос звернула на освіченість Берчені та його ставлення до народів, які спільно проживали на території Ужанщини, з повагою до їхніх мов і культур.

«Радіймо разом тому, що можемо називати себе уродженцями цього краю, адже для всіх нас це рідна земля, наша мала батьківщина».

Ільдіко Орос також підкреслила, що дух і культурну спадщину цієї «малої батьківщини» необхідно передавати молодшим поколінням.

Після урочистого відкриття учасники поклали вінки до погрудь графа Міклоша Берчені та Крістіни Чакі.

Історичну частину програми продовжили виступи народних музичних і танцювальних колективів. На сцені свої традиції представили численні учасники з Ужгородського району.

На сцені виступили, зокрема, учасники Будинку культури с.Тийглаш Сюртівської громади, народного танцювального ансамблю «Орхідея» та жіночого вокального ансамблю «Чалогань», а також танцювальних колективів «Бокрета» та «Туліпан» з с. Есень. Свої таланти представили й учасники виїзного гуртка «Туліпан Танода» у Малій Геївці, які грають на цитрі, а також танцюристи ансамблів «Кішритмуш» та «Кокень» м. Чоп.

Програму, що тривала до самого вечора, доповнили виступи учнів Угорської школи народного мистецтва «Туліпан Танода» та вихованців її гуртків, що діють при Ужгородському ліцеї імені Дoйки Габора. Перед глядачами також виступили учасники народних танцювальних ансамблів «Чюлльо» та «Чепренте», а музичний супровід кількох номерів забезпечував гурт «Чіпкеш».

Упродовж програми глядачі мали можливість побачити й почути танці та музику різних угорських регіонів і громад, зокрема Ньіршага, Сіладьшага, Рабакьоза, Буковини, Дьомора, Секея та Ерденґьошфюзеша.

Цьогорічний БерченіФест знову поєднав історичну пам’ять із живою народною культурою, показавши, що культурна спадщина минулого залишається живою тоді, коли її не лише зберігають, а й передають наступним поколінням.

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