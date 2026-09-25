Kallas: megállapodás jött létre 6,6 milliárd euró folyósításáról Ukrajna számára

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Európai Békekeret (EPF) keretében Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő pénteken az X közösségi oldalon.

Elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, egymilliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál.

Kallas megjegyezte: egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani.

Forrás: MTI

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