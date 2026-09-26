Angol, magyar, német, ukrán nyelvtanfolyamok indultak a Rákóczi Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja szervezésében 2026. szeptember 26-án angol, magyar, német és ukrán nyeltanfolyamok indultak az egyetem bázisán, kezdő és haladó szinten.

A tanfolyamokra 2026. szeptember 2. és szeptember 21. között lehetett jelentkezni. A képzések iránt idén is nagy érdeklődés mutatkozott, a jelentkezők száma és megoszlása az alábbiak szerint alakult:

S.sz. Nyelv Szint Korcsoport Jelentkezések száma Jelentkezők száma korcsoportonként Összesen 1. Angol Kezdő Gyerek 12 21 66 Haladó Gyerek 9 Kezdő Felnőtt 32 45 Haladó Felnőtt 13 2. Német Kezdő Gyerek 2 2 14 Haladó Gyerek 0 Kezdő Felnőtt 9 12 Haladó Felnőtt 3 3. Magyar Kezdő Gyerek 25 27 80 Haladó Gyerek 2 Kezdő Felnőtt 34 53 Haladó Felnőtt 19 4. Ukrán Kezdő Gyerek 6 7 18 Haladó Gyerek 1 Kezdő Felnőtt 8 11 Haladó Felnőtt 3

Összesen: 178

A jelentkezettek közül több, mint 50 fő gyermek.

A nyelvtanulás napjainkban rendkívül fontos szerepet tölt be a tanulmányok, a munkavállalás és a mindennapi kommunikáció területén is. Az idegen nyelvek ismerete számos lehetőséget nyit meg, hozzájárul a szakmai és személyes fejlődéshez, valamint megkönnyíti a különböző kultúrák és közösségek közötti kapcsolatteremtést.

A megnyitóeseményen, szeptember 26-án a résztvevők először tájékoztatást kaptak a képzés menetéről, majd szintfelmérő tesztet írtak. A teszt eredményei alapján kialakították a kezdő és haladó csoportokat, ezt követően pedig elkezdődtek a foglalkozások.

A nyelvtanfolyamok 100 órában valósulnak meg 2026. szeptember 26. és 2027. február 28. között. 10 szakképzett oktató bevonásával.

A tanulók a nyelvtanfolyam végén a képzés követelményeinek teljesítését követően kétnyelvű (magyar és ukrán) tanúsítványt kapnak. melynek átadására 2027 márciusában, az intézmény Rákóczi Napok rendezvénysorozata keretében kerül sor.

A tanfolyamok a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulnak meg.

Váradi Natália,

a Rákóczi Egyetem Felnőttképzési Központjának vezetője

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