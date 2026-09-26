Angol, magyar, német, ukrán nyelvtanfolyamok indultak a Rákóczi Egyetemen
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja szervezésében 2026. szeptember 26-án angol, magyar, német és ukrán nyeltanfolyamok indultak az egyetem bázisán, kezdő és haladó szinten.
A tanfolyamokra 2026. szeptember 2. és szeptember 21. között lehetett jelentkezni. A képzések iránt idén is nagy érdeklődés mutatkozott, a jelentkezők száma és megoszlása az alábbiak szerint alakult:
|S.sz.
|Nyelv
|Szint
|Korcsoport
|Jelentkezések száma
|Jelentkezők száma korcsoportonként
|Összesen
|1.
|Angol
|Kezdő
|Gyerek
|12
|21
|66
|Haladó
|Gyerek
|9
|Kezdő
|Felnőtt
|32
|45
|Haladó
|Felnőtt
|13
|2.
|Német
|Kezdő
|Gyerek
|2
|2
|14
|Haladó
|Gyerek
|0
|Kezdő
|Felnőtt
|9
|12
|Haladó
|Felnőtt
|3
|3.
|Magyar
|Kezdő
|Gyerek
|25
|27
|80
|Haladó
|Gyerek
|2
|Kezdő
|Felnőtt
|34
|53
|Haladó
|Felnőtt
|19
|4.
|Ukrán
|Kezdő
|Gyerek
|6
|7
|18
|Haladó
|Gyerek
|1
|Kezdő
|Felnőtt
|8
|11
|Haladó
|Felnőtt
|3
Összesen: 178
A jelentkezettek közül több, mint 50 fő gyermek.
A nyelvtanulás napjainkban rendkívül fontos szerepet tölt be a tanulmányok, a munkavállalás és a mindennapi kommunikáció területén is. Az idegen nyelvek ismerete számos lehetőséget nyit meg, hozzájárul a szakmai és személyes fejlődéshez, valamint megkönnyíti a különböző kultúrák és közösségek közötti kapcsolatteremtést.
A megnyitóeseményen, szeptember 26-án a résztvevők először tájékoztatást kaptak a képzés menetéről, majd szintfelmérő tesztet írtak. A teszt eredményei alapján kialakították a kezdő és haladó csoportokat, ezt követően pedig elkezdődtek a foglalkozások.
A nyelvtanfolyamok 100 órában valósulnak meg 2026. szeptember 26. és 2027. február 28. között. 10 szakképzett oktató bevonásával.
A tanulók a nyelvtanfolyam végén a képzés követelményeinek teljesítését követően kétnyelvű (magyar és ukrán) tanúsítványt kapnak. melynek átadására 2027 márciusában, az intézmény Rákóczi Napok rendezvénysorozata keretében kerül sor.
A tanfolyamok a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulnak meg.
Váradi Natália,
a Rákóczi Egyetem Felnőttképzési Központjának vezetője