Orosz támadások miatt késnek a kárpátaljai vonatok

Az orosz támadások miatt szeptember 26-án több, Kárpátaljára tartó, illetve onnan induló személyvonat is késéssel közlekedik. A legnagyobb késés jelenleg több mint hét óra – közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság.

Kárpátalja felé közlekedő járatok késése:

17/18-as számú, Harkiv–Ungvár: 7 óra 17 perc;

1/2-es, Harkiv–Rahó: 5 óra 08 perc;

3/4-es, Dnyipro–Ungvár: 3 óra 25 perc;

5/6-os, Zaporizzsja–Kőrösmező: 2 óra 05 perc;

81/82-es, Kijev–Ungvár: 2 óra 14 perc;

45/46-os, Harkiv–Ungvár: 48 perc;

57/58-as, Kijev–Kőrösmező: 22 perc;

59/60-as, Kijev–Csap: 12 perc.

Kárpátaljáról induló járatok késése:

39/40-es, Aknaszlatina–Zaporizzsja: 4 óra 22 perc;

3/4-es, Ungvár–Dnyipro: 1 óra 33 perc;

129/130-as, Munkács–Poltava: 52 perc;

9/10-es, Budapest-Keleti–Kijev: 1 óra 3 perc;

293/294-es, Rahó–Krivij Rih: 1 óra 3 perc;

107/108-as, Aknaszlatina–Kijev: 56 perc;

131/132-es, Munkács–Kremencsuk: 42 perc;

749/750-es, Ungvár–Kijev: 30 perc.

A vonatok aktuális késéséről az Ukrzaliznicja tájékoztatása alapján lehet információt szerezni.

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