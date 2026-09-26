Orosz támadások miatt késnek a kárpátaljai vonatok
Az orosz támadások miatt szeptember 26-án több, Kárpátaljára tartó, illetve onnan induló személyvonat is késéssel közlekedik. A legnagyobb késés jelenleg több mint hét óra – közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság.
Kárpátalja felé közlekedő járatok késése:
- 17/18-as számú, Harkiv–Ungvár: 7 óra 17 perc;
- 1/2-es, Harkiv–Rahó: 5 óra 08 perc;
- 3/4-es, Dnyipro–Ungvár: 3 óra 25 perc;
- 5/6-os, Zaporizzsja–Kőrösmező: 2 óra 05 perc;
- 81/82-es, Kijev–Ungvár: 2 óra 14 perc;
- 45/46-os, Harkiv–Ungvár: 48 perc;
- 57/58-as, Kijev–Kőrösmező: 22 perc;
- 59/60-as, Kijev–Csap: 12 perc.
Kárpátaljáról induló járatok késése:
- 39/40-es, Aknaszlatina–Zaporizzsja: 4 óra 22 perc;
- 3/4-es, Ungvár–Dnyipro: 1 óra 33 perc;
- 129/130-as, Munkács–Poltava: 52 perc;
- 9/10-es, Budapest-Keleti–Kijev: 1 óra 3 perc;
- 293/294-es, Rahó–Krivij Rih: 1 óra 3 perc;
- 107/108-as, Aknaszlatina–Kijev: 56 perc;
- 131/132-es, Munkács–Kremencsuk: 42 perc;
- 749/750-es, Ungvár–Kijev: 30 perc.
A vonatok aktuális késéséről az Ukrzaliznicja tájékoztatása alapján lehet információt szerezni.
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