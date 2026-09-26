Italok, amelyek védik a vesét

Szeretné támogatni a veséi működését és minél tovább megőrizni egészségüket? Akkor ezekkel az italokkal érdemes indítania a napját a dietetikus szerint.

A vesék egészségének megőrzésében nemcsak a megfelelő táplálkozás, hanem a napi folyadékbevitel is fontos szerepet játszik. A szakértők szerint bizonyos italok segíthetnek a megfelelő hidratáltság fenntartásában, valamint a vércukorszint és a vérnyomás kedvező alakulásában, így hosszú távon támogathatják a vesék működését.

Vesét támogató italok

Mutatjuk, Caitlin Beale dietetikus szerint milyen italokkal érdemes indítani a napot a veséink érdekében.

Víz – A víz a vesebarát italok listájának első helyén áll. Segíti a salakanyagok kiválasztását, hígítja a vizeletet, és hozzájárul a szervezet megfelelő hidratáltságához. Ráadásul a vércukorszintet sem emeli meg, így kiváló alternatíva a cukrozott üdítőkkel szemben.

Kávé (ízesítés nélkül) – A cukor és ízesített szirupok nélkül fogyasztott kávé a kutatások szerint összefüggésbe hozható a krónikus vesebetegség kialakulásának alacsonyabb kockázatával. Ugyanakkor érdemes mértékkel fogyasztani, mert a túl sok koffein egyeseknél emelheti a vérnyomást.

Zöld tea (ízesítés nélkül) – A cukrozatlan zöld tea értékes antioxidánsokat, úgynevezett katechineket tartalmaz, amelyek támogatják az erek egészségét, valamint csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat is. Koffeintartalma alacsonyabb, mint a kávéé, ezért a koffeinre érzékenyebbeknek is jó választás lehet.

Fekete tea (ízesítés nélkül) – A fekete tea gazdag flavonoidokban, amelyek kedvezően hathatnak a szívre és az érrendszerre, közvetve pedig a vesékre is. Egyes kutatások szerint a rendszeres teafogyasztás összefügghet az akut vesekárosodás kialakulásának kisebb kockázatával.

Cukormentes turmixok – A házilag készített, gyümölcsökből, zöldségekből és magvakból álló turmixok rostban gazdagok. A megfelelő rostbevitel hozzájárulhat az egészséges testsúly, vérnyomás és koleszterinszint fenntartásához, ezek a tényezők pedig mind fontosak a vesék védelme szempontjából.

Cukrozatlan szójaital – A szójaital igen gazdag növényi fehérjében, így segíthet a teltségérzet fenntartásában és a testsúlykontrollban. Egyes kutatások szerint a növényi fehérjékben gazdag étrend csökkentheti a krónikus vesebetegségek kockázatát is.

Kefir – A kefir probiotikumokat tartalmaz, amelyek támogatják a bélflóra egészségét. A tudósok szerint a bélrendszer és a vesék működése szorosan összefügg, ezért a fermentált élelmiszerek rendszeres fogyasztása közvetve a vesék egészségét is támogathatja.

Milyen italok árthatnak a veséknek?

A szakértő szerint a cukros italok rendszeresen fogyasztása növelheti a krónikus vesebetegségek kockázatát. Érdemes tehát visszafogni a következők fogyasztását:

cukrozott üdítők,

gyümölcslevek és cukros italok,

édesített kávék és teák,

energiaitalok,

hozzáadott cukrot tartalmazó turmixok.

A megfelelő italválasztás egyszerű, mégis hatékony lépés lehet a vesék hosszú távú egészségének megőrzése érdekében. Krónikus vesebetegség esetén azonban mindig célszerű az étrendi változtatásokat kezelőorvossal vagy dietetikussal egyeztetni.

Forrás: hazipatika.com

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