Isten mindvégig ott volt

„Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” Zsoltárok‬ ‭139‬:‭5‬ ‭

Az autóm általában tele van gyerekekkel, de ezen a napon valami egészen szokatlan történt: egyedül vezettem. Nemrég kaptam egy nehéz üzenetet az egyik családtagomtól, és valahányszor csend lett körülöttem, újra eszembe jutott. Olyan kérdések törtek felszínre bennem, amelyeket még gyerekkoromban tettem fel magamnak, és amelyekről azt hittem, hogy már régen sikerült lezárnom őket.

Miért hagytak el?

Miért nem engem választottak?

Egyáltalán szeretett engem valaha?

Az elhagyás mély sebet ejtett a szívemen. A seb idővel begyógyult, de a heg még mindig érzékeny volt – és könnyen újra felszakadt.

Évek óta nem engedtem meg magamnak, hogy feltegyem ezeket a kérdéseket. Azt pedig végképp nem, hogy átérezzem mindazt a fájdalmat, ami velük együtt jár. Ahogy vezettem, potyogni kezdtek a könnyeim, és egyetlen kérdés szakadt ki belőlem imádságként:

Miért, Uram? Miért nem engem választottak? Hol voltál Te mindez idő alatt?

Abban a csendes pillanatban eszembe jutott a 139. zsoltár első két verse:

„ URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.”

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A zsoltár 5. verse pedig ezt mondja:

„Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.”

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És akkor egyszer csak mélyen megértettem ezt az igazságot: soha nem voltam egyedül. Isten körülvett engem. Ott volt előttem, ott volt mögöttem, és rajtam tartotta a kezét.

Egy ember elhagyott engem. Isten azonban soha nem hagyott el – és soha nem is fog.

Gyászoltam annak az embernek a hiányát. Azt kívántam, bárcsak jelen lenne az életemben, bárcsak szeretne engem, bárcsak fontos lennék neki. De még ennél is nagyobb szükségem volt Isten tökéletes szeretetére és jelenlétére.

Így hát hagytam, hogy a könnyeim csak hulljanak. Tudtam, hogy mennyei Atyám látja mindegyiket, és azt is tudtam, hogy törődik velem. Tudtam, hogy újra be fogja gyógyítani ezt a sebet. És az Ő kegyelméből talán egyszer még arra is használja majd ezt a fájdalmat, hogy mások sebeinek gyógyulását segítse.

Azt szeretnénk, hogy minden nő megismerje Isten Igéjének igazságát. Hogy amikor fájdalom éri, vagy éppen valamiért hálás és boldog, eszébe jusson Isten igazsága, és vigaszt, erőt adjon neki.

De még ennél is többet kívánunk: hogy megtanuld megélni ezt az igazságot. Hogy alkalmazd Isten Igéjét a saját sebeidre, és megtapasztald, hogyan változtat meg téged – és rajtad keresztül a körülötted élőket is – Isten dicsőségére és az Ő országának épülésére.

Ma ezért imádkozunk érted.

Uram, köszönjük Neked azokat az ígéreteket, amelyeket Igédben adtál nekünk. Köszönjük azt a nőt is, aki ma ezeket a sorokat olvassa. Kérünk, találkozz vele ott, ahol most van – akár egy összetört szív fájdalmában, akár a mindennapok fárasztó, egyhangú feladatai között. Mutasd meg neki, hogy vele vagy. Hogy fontos Neked. Hogy munkálkodsz benne és általa.



Öleld körül szereteteddel, és töltsd be azzal a reménységgel, amelyet csak az evangélium adhat.



Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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