Karrierlehetőségeket kínáló platform indult a külföldön élő ukránoknak
„Work with Ukraine” néven indítottak kísérleti programot a külföldön élő ukránok és hazájuk közötti szakmai kapcsolatok erősítésére.
A kezdeményezést a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a Happy Monday ukrán állásközvetítő platform indította el.
A program keretében a külföldön élő ukránok olyan ukrajnai álláslehetőségeket is kereshetnek, amelyeket kifejezetten a külföldön tartózkodó ukránok számára is elérhetőként jelöltek meg. Így lakóhelyüktől függetlenül kapcsolatba léphetnek ukrajnai munkáltatókkal.
A kezdeményezéshez egy Telegram-közösséget is létrehoztak, ahol a résztvevők nyomon követhetik a munkaerőpiac változásait, megoszthatják tapasztalataikat, valamint kapcsolatba léphetnek munkáltatókkal.
A közösségben állásajánlatokat és szakmai eseményeket is közzétesznek, emellett olyan szakemberek tapasztalatait is bemutatják, akik már külföldről dolgoznak ukrajnai vállalatoknak, vagy időközben hazatértek Ukrajnába.