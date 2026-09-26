Karrierlehetőségeket kínáló platform indult a külföldön élő ukránoknak

„Work with Ukraine” néven indítottak kísérleti programot a külföldön élő ukránok és hazájuk közötti szakmai kapcsolatok erősítésére.

A kezdeményezést a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a Happy Monday ukrán állásközvetítő platform indította el.

A program keretében a külföldön élő ukránok olyan ukrajnai álláslehetőségeket is kereshetnek, amelyeket kifejezetten a külföldön tartózkodó ukránok számára is elérhetőként jelöltek meg. Így lakóhelyüktől függetlenül kapcsolatba léphetnek ukrajnai munkáltatókkal.

A kezdeményezéshez egy Telegram-közösséget is létrehoztak, ahol a résztvevők nyomon követhetik a munkaerőpiac változásait, megoszthatják tapasztalataikat, valamint kapcsolatba léphetnek munkáltatókkal.

A közösségben állásajánlatokat és szakmai eseményeket is közzétesznek, emellett olyan szakemberek tapasztalatait is bemutatják, akik már külföldről dolgoznak ukrajnai vállalatoknak, vagy időközben hazatértek Ukrajnába.

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