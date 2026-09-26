Égési sérüléseket szenvedett egy kilencéves kisfiú Kárpátalján

Forró víz okozott égési sérüléseket egy kilencéves kisfiúnak a Huszti járásban – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 26-án.

A baleset otthon történt, amikor egy forró vízzel teli tányér eltört, a kiömlő víz pedig a gyermekre került.

A helyszínre kiérkező mentők első- és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg a gyermek testfelületének mintegy 15 százalékán, a has, a nemi szervek és a bal comb területén.

A kisfiút ellátták, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy forrázás esetén az érintett testrészt mielőbb, mintegy 20 percen keresztül hűvös, folyó vízzel kell hűteni. Nem ajánlott olajat, krémet vagy egyéb házi szereket használni, illetve a hólyagokat kiszúrni. Nagy kiterjedésű égési sérülés, különösen gyermek esetében, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót.

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