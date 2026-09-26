Medvét rögzített egy vadkamera a román határnál

Medvét rögzített egy vadkamera az ukrán–román határ egyik hegyvidéki szakaszán. Az állat a munkácsi határőrosztag egyik kihelyezett kamerájához egészen közel merészkedett, megszaglászta a berendezést, majd folytatta útját.

A határőrség szerint a nehezen megközelíthető hegyvidéki területeken a vadon élő állatok gyakran feltűnnek a vadkamerák felvételein.

A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a medvével való találkozás veszélyes lehet, különösen akkor, ha az állat bocsait védi, sérült vagy megijedt.

A határőrök arra kérik a kirándulókat, hogy tartsák be a határövezet szabályait, és a kijelölt, ellenőrzött határ menti területeken csak a szükséges engedélyek birtokában tartózkodjanak.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) ajánlása szerint medvével való találkozás esetén meg kell őrizni a nyugalmat, és nem szabad elszaladni. A medvének nem szabad hátat fordítani, hanem lassan, fokozatosan kell biztonságos távolságra távolodni tőle.

A szakemberek azt is tanácsolják, hogy ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, ne próbáljuk elijeszteni az állatot kővel, bottal vagy hangos zajjal, mivel a reakciója kiszámíthatatlan lehet. Figyelmének elterelésére egy ruhadarabot – például sapkát, sálat vagy kabátot – is eldobhatunk, majd lassan távolodjunk el.

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