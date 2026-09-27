Kosztolányi Dezső: Hatalmas ősz

Hatalmas ősz.

Reám leheltél s érzem, egyre érzem,

hogy nagyra nősz.

Te jó, te nagy,

ami akartam lenni, régen, egykor,

most az te vagy.

Igaz, egész,

mely önnön-magát bátran koronázza

s az éjbe néz.

Azt hittem én,

gőgös és hervadó virág leszek csak,

szép és szegény.

Bús szemű bölcs,

itt állok, ember, karomon a gyermek,

a lágy gyümölcs.

A kar, a kar,

egy ember ága, lombos és gyümölcsös,

mit is akar?

A sors vagyok,

a méz, a tűz, a könny, a szív, az élet.

Mondd, ki nagyobb?

Vágytam vakon

és ami vágyam itt-ott megmaradt még,

eléd rakom.

Arany-idő,

vigasztaló, mosollyal szomorító,

kibékítő.

Hatalmas ősz.

Reám leheltél s érzem, egyre érzem,

hogy nagyra nősz.

1916

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