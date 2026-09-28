Háború: Szumit, Kijevet és Harkivot támadták hétfőre virradóra

Harkivban legalább 25 ember megsebesült egy többszintes lakóházat ért találatban, Szumiból két halottról és nyolc sebesültről számoltak be, a Kijevet ért folyamatos dróntámadásokban pedig az eddigi adatok szerint négy ember sebesült meg hétfőre virradóra – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Harkiv Szaltyivszkij kerületében a hajnali órákban egy többszintes lakóházat ért találat – tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a közösségi felületein. A jelentés szerint 9 gyerek is van az orvosi ellátásra szorulók között, a sebesültek száma reggelre 25-re nőtt.

Szumi megyében lakóházak és oktatási intézmények rongálódtak meg az orosz csapatok irányított légibombákkal végrehajtott csapásaiban, két ember meghalt, nyolc másik pedig megsebesült – jelentette a nemzeti rendőrség.

Kijev Pogyilszkij kerületében három 15-17 év közötti fiatal sebesült meg egy orosz dróncsapásban, egyiküket kórházba szállították – számolt be Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A Holoszijivszkij kerületben egy családi házat ért találat, egy ember megsebesült. Az ukrán főváros négy kerületében keletkeztek károk, egyebek között irodaépületek, egy benzinkút és egy kávézó is megrongálódott – jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 165 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 112 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizennégy helyszínen találatokat rögzítettek, hét esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Nyitókép: Getty Images

MTI

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