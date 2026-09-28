Kétgyermekes családot evakuáltak Zaporizzsja megyéből Kárpátaljára

Két gyermekével érkezett Kárpátaljára egy nő a frontközeli Zaporizzsja megyéből. A családot a Proliszka humanitárius misszió munkatársai fogadták a munkácsi vasútállomáson.

A család a Zaporizzsja megyei Bilenyke településről érkezett. Anasztaszija és két gyermeke az evakuálás előtt nyolc napot töltött egy tranzitközpontban.

Új otthonuk Beregszászban lesz. A Proliszka munkatársai a család elhelyezésében, beilleszkedésében és a szükséges támogatások igénybevételében is segítséget nyújtanak.

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