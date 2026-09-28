XIV. Leó pápa elutasít minden erőszakot a vallások nevében

XIV. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor hétfőn találkozott a különböző vallások franciaországi képviselővel a német határ közelében található Metzben, négynapos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján.

„Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre” – mondta a pápa első metzi beszédében.

„A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania. Ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire”

– hangsúlyozta a katolikus egyházfő az úgynevezett metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről.

Az aláírók Franciaország főrabbija, Haim Korsia, a párizsi Nagymecset rektora, Chems-eddine Hafiz, a Francia Protestáns Szövetség elnöke, Christian Krieger, a Francia Ortodox Püspöki Konferencia elnöke, Dimitrios metropolita, a Francia Buddhista Unió társelnöke, Antony Boussemart, valamint a Francia Püspöki Konferencia elnöke, Jean-Marc Aveline bíboros.

A pápa a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el ezt a beszédet, aki előtt „az Európai Unió egyik alapító atyjaként” tisztelgett. Robert Schumanban a „hit és meggyőződések emberét üdvözölte, aki a régi törésvonalakat Európa számára reménységgé alakította át, (…) az egység valódi nagykövete volt a sokszínűségben”.

Az európai integráció egyik alapítójának boldoggá avatási eljárását az egyház már megindította.

A találkozó után XIV. Leó pápa a metzi kongresszusi központban politikai és egyházi vezetők előtt Európáról mond beszédet, majd a város székesegyházában szentmisét mutat be, ahova 40 ezer ember jelezte részvételét.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Vatican News)

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