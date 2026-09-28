Ukrán hadsereg: felszabadítottak három települést Donyeck megyében
Az ukrán katonák felszabadították Nove, Ridkodub és Katerinyivka települést Donyeck megye északi részében, Liman irányában – közölte az ukrán harmadik hadtest hétfőn a Telegramon.
Hozzátették, hogy az ukrán hadsereg ezen felül visszaállította az ellenőrzést Karpivka és Novomihajlivka felett. „Az ellenség embervesztesége kétezer fő, több mint 250 orosz katonát pedig foglyul ejtettünk” – jelentette a hadtest.
Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)
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