Nemzetek Ligája – Nem bírt egymással Georgia és Ukrajna Tbilisziben

A georgiai válogatott gól nélküli döntetlent játszott a vendég ukrán csapattal hétfőn a labdarúgó Nemzetek Ligája második fordulójának B divíziós mérkőzésén a magyar érdekeltségű csoportban.

A házigazda együttes kispadján ezen a találkozón mutatkozott be szövetségi kapitányként Ramaz Szvanadze, akit szombaton neveztek ki a posztra. Elődjének, Willy Sagnolnak azután kellett távoznia, hogy a csapat múlt pénteken 1-0-s vereséget szenvedett otthon az észak-írektől.

A mérkőzésen fölényben futballoztak a georgiaiak, de hiába próbálkoztak sokszor, egyszer sem sikerült bevenniük az ukrán kaput.

A magyarok a vendég ukránokkal szembeni 1-0-s vereséggel kezdték a sorozatot pénteken.

A C divízióban rendezett hétfői meccseken Montenegró ötgólos meccsen győzte le vendéglátóját, Örményországot, míg a ciprusiak a lettek otthonában játszottak 0-0-s döntetlent.

Nemzetek Ligája, 2. forduló:

B divízió, 2. csoport:

Georgia-Ukrajna 0-0

C divízió, 2. csoport:

Örményország-Montenegró 2-3 (1-2)

Lettország-Ciprus 0-0

Az állás: 1. Montenegró 6 pont, 2. Örményország 3, 3. Ciprus 1 (1-2), 4. Lettország 1 (0-2)

később:

B divízió, 2. csoport:

Észak-Írország – MAGYARORSZÁG, Belfast 20.45 (+FOTÓ)

A divízió, 1. csoport:

Belgium-Franciaország, Brüsszel 20.45

Törökország-Olaszország, Bursa 20.45

B divízió, 4. csoport:

Románia – Bosznia-Hercegovina, Bukarest 20.45

Svédország-Lengyelország, Solna 20.45

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Levan Verdzeuli/Getty Images

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