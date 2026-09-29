Északír-magyar: gól nélküli döntetlen Belfastban

A magyar labdarúgó-válogatott 0-0-s döntetlent játszott hétfőn Belfastban, az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában.

A nemzeti együttes két kör után egy ponttal áll a csoportjában, a pénteki harmadik fordulóban pedig 20.45-től Georgiát fogadja a Puskás Arénában.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 2. forduló:

Észak-Írország – Magyarország 0-0

Belfast, Windsor Park, 18 082 néző, v.: Ricardo de Burgos (spanyol)

sárga lap: Galbraith (16.), Price (31.), Donley (45+2.), S. Charles (78.), illetve Csongvai (42.), Orbán (45+6.)

Észak-Írország:

P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly (D. Charles, 70.), Donley (Spencer, 70.), Price (Magennis, 89.)

Magyarország:

Tóth B. – Bolla (Osváth, 34.), Orbán, Csinger, Kerkez – Csongvai (Vitális, 76.), Schäfer – Jurek (Bárány, 55.), Szűcs T. (Tóth A., 55.), Szoboszlai – Lukács (Tóth M., 76.)

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a B divízióban szerepel a 2026/27-es Nemzetek Ligája-sorozatban, miután a legutóbbi kiírásban – még az A divízió tagjaként – csoportjában a harmadik helyen végzett, tavaly tavasszal pedig elveszítette a törökök elleni osztályozós párharcot. Az új sorozat első mérkőzésén, pénteken 1-0-ra kikapott a Puskás Arénában az ukránoktól, így hétfőn eredménykényszerben lépett pályára Belfastban.

A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

MTI

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